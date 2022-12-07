مفاجآت فى التحقيق مع مديرة حضانة اعتدت على أطفال بالإسكندرية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة اعتداء مديرة حضانة خاصة في الإسكندرية على أطفال بها.

كشفت تحقيقات النيابة أن مديرة الحضانة غير حاصلة على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال واكتفائها بالاطلاع على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات من خلال سماع أقوال 4 أولياء أمور من الأطفال بالحضانة اعتداء مديرتها على الأطفال ضربًا وصفعًا، ما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالاعتداء عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار اعتداء مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع الاعتداء قدمته لولية أمر الطفل المُعتدَى عليه.

تلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020 عن واقعة مماثلة.

كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.

وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.