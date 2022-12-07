أبرز فعاليات اليوم الأول للملتقى الرابع للمنسقين الإعلاميين بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى الرابع للمنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني والتحول الرقمى بالمحافظات والمقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر 2022 برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فيما شهد اليوم الأول للملتقى رؤية موسعة حول تحقيق التواصل المعلوماتي وكذلك الإعلان عن عودة نادى القيادات النسائية.

واستضاف اليوم الأول للملتقى الذي تنظمه وحدة المنسقين الإعلاميين برئاسة الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني والتحول الرقمى، أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، لصقل مهارات المنسقين وتحقيق التواصل المعلوماتي والبناء بين الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة بين المنسقين الإعلاميين بالمحافظات.

واستعرض أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات في وزارة الشباب، دور مراكز الشباب في تطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب على مستوى مراكز شباب الجمهورية وما شملته المراكز من تطوير في النواحي الإنشائية والخدمات والأنشطة المقدمة، وتحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الرياضية، بل تشمل الخدمات الثقافية والفنية والتنموية والتوعوية وتسعى لاكتشاف العديد من المواهب للنشء والشباب في مختلف المجالات.

وأوضح عفيفى أن دوري مراكز الشباب واحد من أهم مشروعات الوزارة، وقد أصبح يسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يتابع بصورة دائمة كل ما يتعلق بأنشطة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

في سياق متصل، عرضت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، دور برلمان الشباب في التثقيف السياسي للشباب، ونماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ، وما تقدمه من تدريب للشباب وتأهيل لخوض الانتخابات البرلمانية الحقيقية، كما تناولت أهمية الدور الإعلامي ومشاركة وحدة المنسقين الإعلاميين ومسؤلي الربط الإلكتروني على مستوى المحافظات، لما للإعلام من دور كبير وبارز في جذب الشباب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة.

كما أكدت على أهمية التواصل بين الشباب والواقع الذى يتواجدون به من خلال معرفة المشاكل والسلبيات بكل محافظة فى الصحة والتعليم والتموين والزراعة والشباب والرياضة ونقل هذه السلبيات للقيادات المسئولة لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يدل على الممارسة السياسية على أرض الواقع ويحدث مصداقية بين الشباب والمجتمع.

وأشارت إلى أهمية دور المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكتروني في توطين هذه الرؤية ونظرة الشباب بالنسبة للبرامح والأنشطة التي تقدمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتسليط الضوء على المشاركة الفعالة للشباب فى برلمان الطلائع والشباب على مستوى الجمهورية.

وأعلنت إيمان عبد الجابر عودة نادى القيادات النسائية، الذى كان توقف منذ فترة، موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة وأنشطة متميزة على مستوى برامج دعم المرأة.

وأوضحت عبد الجابر أن الهدف من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، هو العمل على زيادة العضوية فى مراكز الشباب، وذلك من خلال مشاركة الشباب فى البرلمان والمشاركة في نماذج محاكاة انتخابات مجلس النواب والشيوخ، لابد أن تكون عضوا بالجمعية العمومية بمركز الشباب، لكى تكون هناك مرجعية للتواصل من خلالها مع الشباب، معلنة أن عضوية برلمان الطلائع وصلت إلى 24 ألف عضو، كذلك برلمان الشباب وصل عدد العضوية إلى 30 ألف عضو.

وفى نهاية حديثها، أشادت بالدور الذي يقوم به المنسقون الإعلاميون ومسئولو الربط الإلكتروني، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين.

من جانبه وجه الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي للوزارة، خالص الشكر والتقدير لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة للمشاركة الفعالة والإيجابية في الملتقى الرابع للمنسقين الإعلاميين، مشيرا إلى اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمتابعة مخرجات الملتقى وتطوير الرسالة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة، بالصورة التي تخدم خطة التنمية الشاملة للدولة، وما تحقق من إنجاز على مستوى المحافظات.

واختتمت فعاليات اليوم بعرض تقديمي لما تحقق من إنجاز بمختلف المحافظات على مدار عام من عمل وحده المنسقين الإعلاميين يقدمه المركز الإعلامي بالمحافظات، وتقييم ما تقدمه التجربة من خلال التعلم الذاتي للمنسقين وتبادل الخبرات.

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