الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. ندوة لمناقشة كتاب «صلصة الترقيم» في بيت السناري

بيت السنارى
بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة كتاب "صلصة الترقيم"، مجموعة قصصية للأطفال للدكتورة حنان إسماعيل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

ومن المقرر أن يناقش الكتاب الدكتورة عزة بدر والأديبان نشأت المصري وجلال الصياد، وكلهم شاعر وقاص وكاتب في مجالات مختلفة من الأدب ومنها أدب الطفل. ويدير اللقاء الشاعر الدكتور محمد حلمي حامد.

تركز الندوة على تقديم تحليل لمحتوى كتاب «صلصة الترقيم» وعرض الأفكار المطروحة والأسلوب المستخدم لمخاطبة الأطفال من خلال مجموعته القصصية، وكذلك توضيح أهمية هذا الكتاب ودوره في العملية التعليمية والتربوية، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تواجد مثل هذه الأنواع من الكتب في المجتمع.

جدير بالذكر أن الدكتورة حنان إسماعيل هي عضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد الأدباء الدولي، وصدر لها أكثر من مجموعة قصصية منها؛ طوق الياسمين وماس كهربائي والمراة، وهي تعمل حاليًا مدير عام المكتبات والمعلومات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

بيت السناري؛ من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزا ثقافيا وبيتا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري الذي شهد تأليف موسوعة «وصف مصر» الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.

مكتبة الاسكندرية ندوة صلصة الترقيم مجموعة قصصية حنان إسماعيل بيت السناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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