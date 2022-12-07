حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأربعاء 7 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعلامة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

برج الحمل

مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة تدهش محاوريك أو مناقشيك.

عاطفيًا: تحسم أمرك وتبدأ مشروعًا جديدًا قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تعلق عليها آمالًا كبيرة جدًا.

صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.

برج الأسد

مهنيًا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود إليك.

عاطفيًا: يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.

صحيًا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

برج القوس

مهنيًا: افتح عينيك وراقب جيدًا كل ما يجري حولك من تحركات غير بريئة، ولا تكن ساذجًا وتوزع ثقتك يمينًا وشمالًا.

عاطفيًا: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.

صحيًا: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

صفات الأبراج النارية

تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.