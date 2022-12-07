الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الأربعاء 7 ديسمبر 2022

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعلامة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء ، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي.

برج العذراء

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحاً ودقيقاً في خياراتك وأفكارك.

عاطفياً: تتخلص من الالتباس والغموض في حياتك العاطفية، نتيجة إدراكك ووعيك في تحديد خياراتك النهائية.

صحياً: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.

برج الجدي

مهنياً: تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك.

عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه. 

صحياً: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول

برج الثور

مهنياً: يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها.

عاطفياً: قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه.

صحياً: تابع جيداً البرامج المهتمة بالشأن الصحي وحاول تنفيذ ما تعرضه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية. 

صفات الأبراج الترابية وسلبياتها 

الأبراج الترابية  شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

تعتبر الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى.

برج الثور برج الجدى برج العذراء خبيرة الأبراج علامة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء مواليد الأبراج الترابية

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فلسفة التعمير

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