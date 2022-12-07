الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تفكك شبكة لليمين المتطرف خططت لمهاجمة البرلمان

المتطرفين اليمينيين
المتطرفين اليمينيين

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاغ.

وتابعت أنه تتم حاليا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلًا ومكتبًا ومبنى آخر.

ونقلت صحيفة "شبيجل" عن مصادرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها.

وأشارت إلى أن المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة لاوتيرباخ، وكان من المتوقع أيضا أن يبدي جزء من رجال الأمن تضامنهم مع الإرهابيين.

وذكرت أن الجماعة تتمسك بأيديولوجية تنكر الدستور الحالي وتعتقد أن الرايخ الثاني لا يزال موجودا وذلك على أساس دستور عام 1871.

وفي وقت سابق، هاجمت كل من مارين لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني، ورئيسة المجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة في البرلمان الفرنسي المهاجرين غير الشرعيين وخاصة الجزائريين مجددا.

وانتقدت لوبان خلال خطابها المهاجرين غير الشرعيين بالبرلمان الفرنسي، ولا سيما الجزائريين المعنيين بمغادرة التراب الفرنسي.

وأدرج رئيس التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا الجزائر في خطابه خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة الماضي في البرلمان.

ودائما لا تتردد مارين لوبان في إشراك الجزائر في خطاباتها حول الهجرة غير الشرعية، فلطالما كانت مساعدة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين في أوروبا مشكلة للسياسية الفرنسية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تعد عدة سفن تحمل مهاجرين من إفريقيا بشكل أساسي قادرة على الهبوط في إيطاليا.

ولهذا، عرضت فرنسا من جانبها إنزال بضع عشرات من هؤلاء المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على السواحل الإيطالية.

وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في ختام اجتماع مجلس الوزراء، أن سفينة أوشن فايكنغ التي بقيت أسابيع في البحر، تم الترحيب بها في تولون.

إعلام ألمانية المتطرفين اليمينيين البوندستاغ المحتجزين الحكومة الفيدرالية الإرهابيين

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فلسفة التعمير

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