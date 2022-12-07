الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الأربعاء 7 ديسمبر 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء ، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي.

برج الجوزاء

مهنياً: تفتح صفحة جديدة ومناسبة من المشاريع، ويبشّرك هذا اليوم بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى.

عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار وتأسيس عائلة كما كنت تخطط منذ مدة طويلة.

صحياً: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر

برج الميزان

مهنياً: فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك.

عاطفياً: لا تبدو هذا اليوم مهتماً بما يفعله الشريك، وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يساعدك في بعض الأمور العالقة.

صحياً: أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب إهمالك وعدم أخذ النصائح الطبية على محمل الجد. 

برج الدلو

مهنياً: انت على موعد مهم جداً مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير. 

عاطفياً: إذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم وتسود الفرحة العارمة وسطك العاطفي على نحو لم تكن تتوقعه.

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك

سلبيات وإيجابيات الأبراج الهوائية 

أصحاب هذه الأبراج يبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد، و لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

سلبيات وإيجابيات الأبراج الهوائية برج الميزان برج الدلو عالمة الفلك جاكلين لمواليد الأبراج الهوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

مجلس الوزراء يدشن رابطًا على موقعه الإلكترونى لتسجيل طلبات «الرخصة الذهبية»

منتدى غاز شرق المتوسط يعقد اجتماعه الوزاري الثامن

اليابان تخطط لإنفاق 37 مليار دولار على صواريخ بعيدة المدى خلال الـ 5 سنوات المقبلة

وزير الرى: دلتا النيل من أكثر مناطق العالم التى تتأثر سلبًا بالتغيرات المناخية

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الأربعاء 7 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم في سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية