الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال قطر نحو تحقيق معدل تهديف قياسي

مبابى
مبابى

اقترب مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر حالياً من كتابة رقم قياسي جديد في معدل التهديف على مدار مباريات المونديال.

وأصبحت بطولة كأس العالم الحالية صاحبة ثالث أعلى سجل تهديفي في بطولات المونديال على مدار تاريخها، حيث سجّل مع نهاية دور الـ16، 148 هدفاً، لتحتل النسخة الحالية المركز الثالث، بعد نسخة 2014 بالبرازيل التي تحتل المركز الأول بـ154 هدفا، ونسخة فرنسا 1998 التي سجل فيها 149 هدفاً.

ويتبقى فارق 7 أهداف وتسجل النسخة الحالية من كأس العالم، الأكثر تهديفياً في تاريخ المونديال، الأمر الذي يجعلها على بعد خطوات من تسجيل رقم قياسي جديد في معدل التهديف على مستوى بطولات كأس العالم.

وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022، هي كرواتيا والبرازيل وهولندا والأرجنتين والمغرب والبرتغال وإنجلترا وفرنسا.

مواجهات دور الثمانية 

وتقام مواجهات دور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت المقبلين، كالآتي:

يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

كرواتيا والبرازيل: الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية.

هولندا والأرجنتين: السادسة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

يوم السبت 10 ديسمبر 2022

المغرب والبرتغال:الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية.

إنجلترا وفرنسا: السادسة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .

معدل تهديفى مرتفع 

وسجل الأهداف الـ148، 27 لاعباً فقط من بين حميع اللاعبين الذين شاركوا في مباريات البطولة حتى الآن، في 56 مباراة بمعدل تهديفي 2.6 هدف في كل مباراة وهو معدل تهديفي مرتفع للغاية.

ويتصدر قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2022 حتى الآن كليان إمبابي مهاجم منتخب فرنسا برصيد 5 أهداف يليله ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وإينار فالنسيا لاعب الإكوادور وكودي جاكوبو لاعب هولندا وجونزالو راموش لاعب البرتغال وماركوس راشفورد لاعب إنجلترا ولكل منهم 3 أهداف.

الاول البرتغال التاسعة مساء الخامسة الجمعة والسبت السبت المقبل أس العالم 2022 2022

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