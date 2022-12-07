الأفضل للبيئة.. المونيتور: مصر توقع اتفاقية لإنتاج أسطول من الحافلات الكهربائية

قال موقع المونيتور الأمريكي إن القطارات الكهربائية تعد الأفضل للبييئة، حيث وقعت مصر صفقة حافلة كهربائية،

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب استضافة مصر لمؤتمر COP27 لتغير المناخ، والذي أعلنت خلاله مصر أيضًا عن خطة لتطوير قطار فائق السرعة.

مصر تنتج أسطولًا من الحافلات الكهربائية

وقال المونيتور: وقعت الحكومة مؤخرًا اتفاقية لإنتاج أسطول من الحافلات الكهربائية في البلاد، حيث وقعت وزارتا النقل والإنتاج الحربي المصرية اتفاقية بقيمة 28 مليون دولار تقريبًا مع شركة MCV العالمية لتصنيع الحافلات لإنتاج 100 حافلة كهربائية محليًا في مصر، وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الحافلات ستسير في نهاية المطاف على الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة وضواحيها.

تأتي أهمية الاتفاقية في أعقاب استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الشهر الماضي، حيث كشفت مصر عن العديد من المشاريع الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة في المؤتمر ، بما في ذلك مصنع الهيدروجين الأخضر ومزرعة الرياح الجديدة.

وتعتبر الحافلات الكهربائية أفضل نسبيًا بالنسبة للبيئة، لأنها لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربونن مثل الحافلات التي تعمل بالديزل، ومع ذلك، فإن صنع الحافلات الكهربائية يمكن أن يضر بالبيئة أيضًا، خاصة وأن إنتاج المركبات الكهربائية غالبًا ما يتطلب الفحم.

كما تعتبر القطارات من أكثر وسائل النقل ملاءمةً للانبعاثات، وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، كما وقعت مصر اتفاقية في COP27 مع شركة Deutsche Bahn الألمانية لتطوير شبكة سكة حديد عالية السرعة في مصر.

واستضافت مصر في نوفمبر الماضي قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ حيث تم الاتفاق على انشاء صندوق التمويل والخسائر لتعويض الدول الفقيرة والمتضررة من تغير المناخ وهو أمر اعتبره الكثيرون والمعنيون بتغير المناخ تطور تاريخي لم يحدث في كوب 26 في جلاسكو في بريطانيا.