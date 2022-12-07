توقعات قاتمة للاقتصاد العالمة 2023 الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية

توقع تقرير لوكالة فرانس برس أن يكون الاقتصاد العالمي 2023 أكثر قتامة رغم أنه كان من المفترض أن يكون هذا العام عودة الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.

الاقتصاد العالمي 2023

وقالت الوكالة الفرنسية: تميز عام 2022 بحرب جديدة وتضخم قياسي وكوارث مرتبطة بالمناخ، لقد كان عامًا "متعدد الأزمات"، وهو مصطلح شاعه المؤرخ آدم توز ولكن المزيد من الكأبة والقتامة سوف تكون في 2023.

وتابعت: بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد لعام 2020، بدأت أسعار المستهلكين في الارتفاع في عام 2021 حيث خرجت البلدان من الإغلاق أو القيود الأخرى.

وأصر محافظو البنوك المركزية على أن التضخم المرتفع سيكون مؤقتًا فقط مع عودة الاقتصادات إلى طبيعتها، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وتعاني العديد من البلدان الآن من أزمات تكلفة المعيشة لأن الأجور لا تواكب التضخم، مما يجبر الأسر على اتخاذ خيارات صعبة في إنفاقها.

ولعبت البنوك المركزية اللحاق بالركب، لقد بدأوا في رفع أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لترويض التضخم المتسارع - مخاطرين بدفع البلدان إلى ركود عميق، لأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعني تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ومن جانبه قال رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة أمستردام: "لقد زاد عدد الأزمات منذ بداية القرن"، صرح لوكالة فرانس برس "منذ الحرب العالمية الثانية لم نشهد مثل هذا الوضع المعقد".

وقال بيتسما "إن أزمة تغير المناخ ليست أزمة حادة ولكنها أزمة طويلة الأمد وطويلة الأمد". "إذا لم نفعل ما يكفي فسوف يضربنا هذا على نطاق غير مسبوق".

وقالت نيكول إيزرمان من جناحها في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت: "كل شيء أصبح أكثر تكلفة ، من الكريمة إلى النبيذ والكهرباء".

قال جوينثر بلوم ، المتسوق في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت: "أنا حريص للغاية ولكن لدي الكثير من الأطفال والأحفاد".

الحذر في الإنفاق

وقالت الوكالة: من المتوقع أن تصل أسعار المستهلكين في مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة إلى ثمانية بالمائة في الربع الرابع قبل أن تنخفض إلى 5.5 بالمائة العام المقبل ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تم تخصيص 674 مليار يورو (704 مليار دولار) حتى الآن لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لمركز أبحاث Bruegel.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر اعتمادًا على إمدادات الطاقة الروسية ، تمثل 264 مليار يورو من هذا الإجمالي، يقول واحد من كل اثنين من الألمان إنهم ينفقون الآن فقط على العناصر الأساسية، وفقًا لمسح أجرته شركة EY للاستشارات.

كما أضر ارتفاع أسعار الفائدة بالمستهلكين والشركات، على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أشار الأسبوع الماضي إلى أن وتيرة الزيادات يمكن أن تتراجع "في أقرب وقت" في ديسمبر.

ومع ذلك، حذر من أن السياسة ربما يجب أن تظل متشددة لبعض الوقت لاستعادة استقرار الأسعار.

من جانبها، أرسلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يحافظ على سياسته المشددة ، قائلة إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد.

يتوقع الاقتصاديون أن تقع ألمانيا واقتصاد كبير آخر في منطقة اليورو، إيطاليا، في حالة ركود. الاقتصاد البريطاني آخذ في الانكماش بالفعل. تتوقع وكالة التصنيف S&P Global حدوث ركود في منطقة اليورو في عام 2023.

لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي في عام 2023 بنمو قدره 2.7٪. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 2.2 في المائة.

وفي الوقت نفسه ، لا يزال جائحة الفيروس التاجي يمثل بطاقة بديلة للاقتصاد العالمي.

أدت سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا إلى تقييد النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، لكن السلطات بدأت في تخفيف القيود في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد.

تكاليف المناخ

تسببت الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان في خسائر اقتصادية بقيمة 268 مليار دولار حتى الآن في عام 2022، وفقًا لشركة Swiss Re العملاقة لإعادة التأمين، كلف إعصار إيان وحده خسارة مؤمنة تقدر بحوالي 50-65 مليار دولار تسببت الفيضانات في باكستان في أضرار وخسائر اقتصادية بلغت 30 مليار دولار هذا العام.

اتفقت الحكومات في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) في مصر في نوفمبر على إنشاء صندوق لتغطية الخسائر التي تكبدتها الدول النامية الضعيفة التي دمرتها الكوارث الطبيعية.