«المصريين الأحرار»: دعوة الرئيس للحوار الوطنى تعكس اتساع الجمهورية الجديدة للجميع

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"الحوار الوطني" دليل دامغ على أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

وأضاف "خليل" خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدعوة للحوار الوطني كانت إطلاقة لوضع المباديء والمحاور الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث دعا الرئيس كافة أطياف المجتمع المصري بكل فئاته ما عدا من تلطخت أيديهم بالدماء أو حرضوا على القتل، للمشاركة في الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، معقبًا: "جميعنا في وطن واحد وعلينا جميعًا أن نطرح بأفكارنا ورؤيتنا الحقيقية من خلال طرق وقنوات للنقاش نطرح من خلالها المشكلات والحلول من أجل مصلحة الوطن والمواطنين".

وأكد أن كل المحاور تتوقف على نقطة أساسية تمثل محور كل شيء وهي الشخصية المصرية، حيث يوجد رصد بأن الشخصية المصرية على مدار سنوات طويلة تبين خلاله حدوث تغيير في الشخية المصرية سببه الظواهر المجتمعية التي نراها اليوم، حيث تعتبر الشخصي المصرية عنصر مشترك في كل المحاور التي طرحت.