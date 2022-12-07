«روسيا و العالم العربى لقاء بين حضارتين».. ندوة ثقافية دولية بمشاركة مصرية

في إطار التفاعل الثقافي والعلمي بين روسيا والعالم العربي، عقدت في موسكو وعبر الإنترنت فعالية علمية دولية- مائدة مستديرة بعنوان «روسيا والعالم العربي – لقاء بين حضارتين».

وجاء اللقاء بمبادرة من معهد بلدان آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب بموسكو، و أدار أعمال الجلسة كل من البروفيسير سهيل فرح الأكاديمي وأستاذ العلوم الفلسفية، والدكتور محمد نصر الجبالي أستاذ ورئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس.

وشهدت الجلسة مشاركات هامة لشخصيات علمية وثقافية ودبلوماسية مرموقة، أبرزهم ميخائيل باجدانوف الممثل الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، والبروفسير أليكبير اليكبيروف مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، و راميل خيرودينوف مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة كازان الفيدرالية.

و قد ألقى العالم يوري ياكوفيتس محاضرة عن إنجازات مدرسة الدراسات الحضارية في روسيا، كما تحدث البروفسير نور كيرابايف عن العلاقات الحضارية بين روسيا و العالم العربي.

كما شهدت الندوة مداخلات تناولت العلاقات الثقافية والعلمية في مجالات الاهتمام باللغتين العربية والروسية والترجمة، حيث تحدث كل من البروفيسير أوليج ريدكين رئيس قسم اللغة العربية بجامعة سان بطرسبورج عن نموج وصورة الحضارة العربية في مدرسة الاستشراق الروسية بجامعة سان بطرسبورج، فيما تحدث البروفسير محمد نصر الجبالي عن حركة الترجمة بين اللغتين ومستقبلها في ظل ما تشهده العلاقات من تطور واهتمام متبادل.

وتحدثت الباحثة فيكتوريا زاريتوفسكايا عن تأثير الأدب الروسي في عصره الذهبي على الأدب العربي المعاصر، وتحدثت الدكتورة يلينا سافيتشيفا عن العلاقات التعليمية بين روسيا ولبنان وكان موضوع مداخلة الدكتورة سفيتلانا كيريلينا رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط بمعهد آسيا وأفريقيا بموسكو عن الدراسات الشرق أوسطية في روسيا.

وكان للمستشرقة الشابة آماليا ماكروشينا مداخلة مهمة حول صورة الثقافة العربية في الوعي الروسي المعاصر، فضلًا عن العديد من المداخلات الأخرى عن التفاعل المتبادل بين الثقافين والدراسات اللغوية والترجمة.

كما شهدت الندوة نقاشات مثمرة و توصيات بضرورة المواظية على تنظيم مثل هذه الفعاليات لدراسة سبل التقارب بين الثقافتين، و الحضارتين وتشجيع الترجمة بين اللغتين وتشجيع دراسة اللغة العربية في روسيا واللغة الروسية في بلدان العالم العربي، و إمكانية طباعة التقارير و المداخلات التي تم طرحها في الندوة في كتاب يصدر عن الجهات المنظمة في أقرب الآجال.