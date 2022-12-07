الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة مواد مخدرة بالبحيرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق  بنيابة إيتاى البارود الجزئية بمحافظة البحيرة حبس ثلاثة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لضبط بحوزتهم 42 لفافة لمخدر الهيروين وذلك بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بقيام ثلاثة عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذين من دائرة مركز شرطة ايتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

عقب استئذان النيابة العامة بمحكمة إيتاي البارود، تم استهداف المتهمين، حيث تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز ايتاي البارود من ضبط " ع م ع " بحوزته عدد 19 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إيتاي البارود من ضبط " ت م ع " بحوزته ٢٤ لفافه لمخدر الهيروين وسلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم ضبط "ر ب " بحوزته ٩ قطع لمخدر الحشيش وسلاح ناري و ذخيرة ومبلغ مالي.

 

وحرر المحاضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد المحددة.

 

من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق بنيابة إيتاي البارود الجزئية حبس 6 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد المحددة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدى على طبيب وتمريض مستشفى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى إيتاي البارود العا ، يفيد بقيام 6 أشخاص بالتعدى على طبيب وتمريض المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

الاتجار في المواد المخدرة أجهزة الأمنية بحيرة أمن البحيرة محكمة ايتاى البارود محافظة البحيرة

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وائل لطفي

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