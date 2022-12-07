نقل الأعضاء بطريقة غير شرعية.. الباز يكشف تورط الإخوان فى استثمارات قذرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإخوان بعد 30 يونيو 2013 تفرقوا بعد أن كانوا معتقدين أنهم يقدروا يهزموا البلد ويكسروا الجيش، لكن مصيرهم أصبح الانشقاق والمطاردة في كل مكان ذهبوا إليه.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الإخوان في تركيا يواجهون اتهامات بأنهم كانوا وراء عمليات إرهابية تم تنفيذها في مصر، وأنهم يدعمون تنظيم داعش الإرهابي، واتهامات بغسيل أموال، واستثمارات قذرة، حيث ساهموا في مستشفيات تقوم بنقل الأعضاء بطريقة غير شرعية.

وعقب الباز: "أوعى تخون بلدك وتعاند بلدك وتبقى معتقد إنك ممكن تكسر بلدك، البلد دي صعبة على خصومها وأعدائها، مين كسرها قبل كده عشا تكسرها جماعة إرهابية؟ هو ده مصير كل من يفكر في كسر مصر".