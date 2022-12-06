الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مبابى يحتفل بتأهل المغرب وحكيمى لربع نهائى كأس العالم

حكيمي ومبابي
حكيمي ومبابي

هنأ كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، زميله في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، بعد تأهل "أسود الأطلس" التاريخي لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وفاز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3 ركلات مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية، بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، بدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب المغرب لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي يحقق ذلك الإنجاز، ورابع منتخب إفريقي.

وعقب انتهاء المباراة، نشر مبابي عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة تجمعه بأشرف حكيمي واضعًا رمزًا تعبيريًا قلب وتاج.

حكيمي رد بدوره على صورة مبابي، معلقًا: "دايمًا المغرب".

وسجل أشرف حكيمي الركلة الجزائية الحاسمة، التي أهلت بلاده لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز تاريخي للمغرب والعرب.

وينتظر منتخب المغرب في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة منتخبي البرتغال وسويسرا.

ويواجه منتخب المغرب، الفائز من مباراة سويسرا والبرتغال، يوم السبت المقبل 10 ديسمبر.

ركلات الترجيح تُهدي المغرب عبورًا تاريخيًا لربع نهائي كأس العالم على حساب إسبانيا

وفي ركلات الترجيح، سجل عبدالحميد صابيري للمغرب، أعقبه بابلو سارابيا بإهدار الركلة الأولى لإسبانيا بتسديدها في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش ثاني ركلات المغرب، فيما تصدى ياسين بونو للركلة الجزائية المُسددة من كارلوس سولير.

وتصدى يوناي سيمون للركلة الجزائية المُسددة من بدر بانون، أعقبه ياسين بونو بالتصدي للركلة الثالثة من سرجيو بوسكيتس.

وسدد أشرف حكيمي الركلة الرابعة للمغرب، ليقود بلاده لدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بصفته متصدرًا للمجموعة السادسة.

مبابي كيليان مبابي حكيمي أشرف حكيمي اريس سان جيرمان

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