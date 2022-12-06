الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب فى حالة تعفن بأوسيم

جثة
جثة

شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل شقته بأوسيم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحريات اللازمة.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد.ح.م، 25 عامًا.

 

وبعمل التحريات تبين أن الشاب يقطن بمفرده داخل الشقة، وتوفي منذ 4 أيام، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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