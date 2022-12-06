لسد العجز.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف عمل سيارات المياه على مدار الساعة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود شركة المياه فى إصلاح مشكلة كسر خط المياه خلال أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح من الضبعة في اتجاه مطروح والذى أثر على كمية المياه الواردة للمحافظة.

ووجه محافظ مطروح إلي الدكتور ابراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، بالتعامل الفورى مع المشكلة للتيسير على المواطنين مع مد فترة قطع البونات حتى العاشرة مساء بدلا من 3 عصرا، وتكثيف عمل سيارات المياه على مدار 24 ساعة لسد العجز لحين حل المشكلة وإصلاح الكسر تيسيرًا على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح بمتابعة ملء الخزانات على طول الساحل والتنسيق مع إدارة المياه بشأن مأخذ مياه محطة الرميلة ٤ الجارى تنفيذها حتى لا يؤثر على تشغيل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ١و٢ و٣ بأقصى طاقة ممكنة ومتابعة المخزون الاستراتيجى بما لا يؤثر مستقبلا على كميات المياه وزيادة كميات ضخ المياه إلى أقصي طاقة ممكنة للتيسير على المواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه يتم التنسيق أولا باول مع الشركات العاملة لتوسعة الطريق للتقليل من تعرض خط المياه الرئيسي للكسر، وجار تحديد مسار مواسير خط المياه الرئيسي بإشارات على طول الطريق الساحلى بما يقلل من تعرض الخط للكسر خلال أعمال التوسعة الجارية بالطريق.