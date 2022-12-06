برلمانى: مصر تنفذ معجزة حقيقية فى البنية التحتية ومحور التعمير نقلة للمستقبل

قال سيد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ما تقوم به الدولة المصرية من مشاريع كبرى وقومية في مجال البنية التحتية، ليس فقط غير مسبوق في الحجم والشمولية، ولكنها معجزة بكل المقاييس، أن تنجح مصر في كل هذا البناء، خلال سنوات معدودة وفي ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع.

ونوه سمير في تصريح صحفي له اليوم، بأن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، منها محور التعمير، تأتي في إطار الرؤية التي وضعتها الدولة لتحقيق عدد من الأهداف من بينها المساهمة في خطة التنمية الشاملة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات الأمن والسلامة، وخلق فرص عمل هائلة ومستدامة بكل هذه المشاريع.

تابع عضو النواب أن محور التعمير بالإسكندرية، يعد إنجازًا حقيقيًا يضاف لإنجازات الدولة المصرية، وخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية نحو البناء والتنمية، لربط المشروعات الاقتصادية الكبرى وبناء توسعات عمرانية جديدة، ويخدم محافظة الاسكندرية وشبكة الطرق الموجودة بها والواصلة اليها.

ولفت نائب مستقبل وطن إلى محور المشير أبوذكري، والذي يأتي هو الآخر، كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة لإنشاء شبكة الطرق والمحاور، ومواجهة أزمات المرور بالإسكندرية.

واختتم سمير بالتأكيد على أن كل هذه المشاريع تعد إضافة كبرى وحقيقية في الجمهورية الجديدة، التي تبنيها مصر بإرادة الرئيس السيسي للسير نحو المستقبل.