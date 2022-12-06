الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

غادة علي: مصر الثانية عالميًا فى جذب الاستثمارات

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أخذت حظاً وفيراً من الدراسة، حيث تم العمل على هذه التعديلات الخاصة بهذا القانون منذ الانعقاد الماضي.

النمو الاقتصادي المصري 

وأكدت النائبة غادة علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه التعديلات الخاصة بهذا القانون لها أهمية كبيرة خاصة وأن الدولة المصرية أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار بصورة كبيرة، معبرة: "مصر ببساطة أصبحت سوق واعدة ومصر أصبحت ثاني أكبر دولة على مستوى العالم بعد أمريكا فى جذب الاستثمارات والاندماجات".

الاندماج والاستحواذ  

"وأضافت في حديثها، أن مصر شهدت نمو العام الماضي في عدد من الاندماجات بمعدل 50%، موضحاً: "حققنا حوالى 10 مليارات دولار نتيجة 233 عملية اندماج واستحواذ ولدينا سوق واعدة للكيانات الضخمة".

وأشارت إلى أنه لابد من حماية صغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأهم أن الرقابة تكون سابقة على التكتل أو الاندماج الاقتصادي وأن يكون هناك دور لجهاز حماية المنافسة ومنع السيطرة من خلال الفحص والموافقة وحتى نضمن عدم وجود أي منافسة ضارة.

عادة علي تنسيقية شباب الأحزاب اليوم قانون حماية المنافسة دي ام سي

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