الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا شخصا بسبب خلافات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل وشقيقيه بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بقنل مواطن بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه فقاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية، ولقى مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج خلافات أشقاء المؤبد

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وائل لطفي

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