الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: لم نصدر تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الفصول

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، وإن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة في هذه الأمور.

وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن أي إجراءات جديدة بخصوص هذا الشأن في حينه، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

وكانت قد حددت إدارة النزهة التعليمية، بمحافظة القاهرة، قائمة موضوعات المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني، ضمن نظام التقييم وفقا للقرار الوزارى ۱۹۸ لعام ۲۰۲۲.

وأعد الموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة قائمة بالمشروعات البحثية حسب المرحلة الصفية التي يستعين بها الرائد ويختار منها للطلاب وهي كالآتي :

المرحلة الابتدائية

(۱) حقوق الطفل

(۲) تراثنا سر بقائنا (وعى الطفل بدور شرطة الآثار و السياحة)

(۳) جسمى ملكى لا تلمسني

(٤) شجرة تساوى حياة (التعايش مع المتغيرات المناخية)

(٥) الإنجازات الحديثة للدولة والتغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية

المرحلة الإعدادية

(1) إحدى الظواهر بالمجتمع المدرسي

(2) ترشيد الاستهلاك للحفاظ على البيئة الخضراء

 (۳) حياة كريمة

(٤) الحفاظ على المياه

(5) الإنجازات الحديثة للدولة والتغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية 

المرحلة الثانوية

(1) الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

(۲) مناهضة التدخين والمخدرات داخل المجتمع المدرسي

(۳) تعزيز حقوق الإنسان وتعظيم مبدأ المواطنة

(٤) الحفاظ على المياه

(5)  الإنجازات الحديثة للدولة والتغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية

وشدد الخطاب على ضرورة الموافقة على المشروعات البحثية لإرسالها للمدارس للاستعانة بها.

وتنطلق امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي، منتصف شهر يناير المقبل.

اجراءات احترازي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التغيرات المناخية السادس الابتدائى الحفاظ على المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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