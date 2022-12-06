الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الرياضة تطلق فعاليات الملتقى الرابع للمنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكترونى بشرم الشيخ

اشرف صبحي
اشرف صبحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق فعاليات الملتقي الرابع للمنسقين الإعلاميين ومسئولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي وفريق عمل مراكز شباب مصر، بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتسليط الضوء على إنجازات الدولة في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية شاملة تخدم المواطن المصري بمختلف المراحل العمرية.

وزير الشباب: مراكز الشباب تؤدى دورًا فعالًا داخل المدن والقرى وتدعم الأفكار الإيجابية ورفع الوعى فى مواجهة الشائعات

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الملتقيات المتعلقة بالمنسقين الإعلاميين ومسئولي الربط الإلكتروني السابقة والحالية، جميعها تستهدف توحيد الرسالة الإعلامية، تماشيا مع رؤية وأهداف الدولة المصرية، وإبراز ماتشهده المديريات الفرعية ومراكز الشباب من فعاليات شبابية وأنشطة رياضية ومبادرات مجتمعية، جميعها يستهدف النشء والشباب ورواد مراكز الشباب كافة بمختلف أعمارهم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مراكز الشباب باتت تؤدي دورا فعالا داخل المدن والقرى بكل شبر بأرض مصر، في ظل توجيهات القيادة السياسية، التي تسعي دائما وتوجه بنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين، ودعم الأفكار الإيجابية ومواجهة الشائعات المغلوطة، ورفع الوعي الثقافي والاجتماعي والابتكاري، موضحا أن وحدة المنسقين الإعلاميين والربط الإلكتروني، تستهدف إبراز كيف يتم إعداد الشباب لسوق العمل من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التي تفتح المجال أمام الشباب لتنفيذ مشروعات صغيرة، بالتعاون مع صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعتبر الملتقى الرابع نتاج ملتقيات سابقة، استهدفت توحيد الرسالة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بما يتماشى مع رؤية وأهداف القيادة السياسية، وما تشهده الدولة من إنجازات داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

ويشمل اليوم الأول للملتقى الرابع للمنسقين الإعلاميين، ندوة مع أحمد عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الذي يستعرض أهمية مراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية شاملة، بالإضافة إلى ندوة مع إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى في وزارة الشباب والرياضة، تتناول خلالها الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة في مجال التعليم المدني، الذي يستهدف المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عاماً.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات عديدة مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة، لتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمصريين.

أشرف صبحي وزير الشباب اعتبار إعلامي الإعلاميين الالكتروني التحول الرقم

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وائل لطفي

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