رفض دعوى تعويض رئيس اتحاد الكتاب بسبب «التشهير»

قضت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، باعتبار دعوى التعويض المرفوعة من علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب ضد محام، كأن لم تكن.



وكان رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر قد أقام الدعوى القضائية رقم288 لسنة 2022 تعويضات كلي شمال القاهرة ضد محامي بطلب الحكم بالتعويض المادى والأدبي لإساءته استخدام الإنترنت والتشهير بنقابة اتحاد الكتاب وترويج أخبار ووقائع غير صحيحة عنها وإلزامه بالمصروفات.



وتداولت الدعوى بالجلسات وفقا للثابت بمحاضرها أمام الدائرة 13 تعويضات كلي شمال القاهرة حتى أصدرت المحكمة حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع إلزام رئيس اتحاد الكتاب بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة باعتباره خاسرا لدعواه.