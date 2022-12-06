الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«آس»: ريال مدريد لن يدخل في مزاد للتعاقد مع بيلينجهام

جودي بيلينجهام
جودي بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية عن تطورات موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من صفقة الإنجليزي جودي بيلينجهام، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

جودي بيلينجهام يلعب ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ يوليو 2020، وانضمامه من فريق بيرمنجهام الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد وضعت حدًا أقصى لصفقة بيلينجهام بلغ 125 مليون يورو، مشددة على أنه من الصعب الوصول لرقم أعلى من هذا الرقم، وأن النادي لن يدخل في مزاد من أجل الحصول على اللاعب.

وترغب إدارة دورتموند في الحصول على 150 مليون يورو نظير بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل ازدياد المنافسة بين الأندية الأوروبية على ضم اللاعب.

وترى الصحيفة أن الأمل الوحيد لريال مدريد في الصفقة هو خروج نادي ليفربول من الصفقة واختيار اللاعب أن يمثل النادي الملكي خاصة في ظل العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.
بيلينجهام بات هدفًا لأغلب الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة من أجل تدعيم صفوف وسط ملعبها، خاصة في ظل تألق اللاعب مع الفريق الألماني في البوندسليجا، وازداد الاهتمام باللاعب عقب تألقه رفقة منتخب انجلترا في بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويلتقي المنتخب الانجليزي نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022 يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً.
ويلتقي منتخب إسبانيا مع المغرب، والبرتغال مع سويسرا، اليوم ضمن لقاءات دور الـ16، والفائز من كلتا المباراتين سيلتقيان ويتأهل أحدهما لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وانجلترا في الدور نصف النهائي للبطولة.
وتأهل المنتخب الانجليزي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، باحتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حصدها من الفوز على إيران وويلز، والتعادل أمام أمريكا، ثم التقى منتخب السنغال في دور الـ16 وفاز عليه بـ3 أهداف دون رد.

ريال مدريد جودي بيلينجهام بروسيا دورتموند كأس العالم قطر 2022

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