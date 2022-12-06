الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

فريق المصري
فريق المصري

أعلن طارق سليمان، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي التي ستبدأ في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد السويس الجديد في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش – عماد الدين أبوبكر – عمرو السعداوي.

خط الوسط: إلياس الجلاصي – إيزي إيميكا فريد شوقي – حسن علي.

خط الهجوم: أحمد الشيخ – مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وعمرو طارق وإسلام أبوسليمة وعمرو موسى ومحمد عبد اللطيف جريندو ومحمد عنتر وأنتوني أكبوتو وفرانك إيتوجا وعمرو مرعي .

المصري يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط من الفوز على إنبي بهدفين نظيفين والتعادل مع بيراميدز بدون أهداف ومع الزمالك -2 2 والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع طلائع الجيش ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبي.

كما أعلن حلمي طولان المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه الذي ضم اللاعبين: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. 

خط الدفاع: أحمد ياسين  -أمير مدحت - أحمد العش. 

خط الوسط: أسامة ابراهيم – محمد فتحي – محمود سيد – إسحاق يعقوب. 

خط الهجوم: كريم بامبو – موسى دياوارا - رزاق سيسيه. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد صبحي - محمود قاعود -عاصم صلاح - أحمد سعيد - حسام الصانع  -إسلام جابر -محمد هلال - حمدي علاء - أسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 5 نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا 3-1 والتعادل مع فاركو وسموحة بنتيجة واحدة 1-1 وهزيمتين متتاليتين أمام بيراميدز بهدفين نظيفين وانبي 3-2 ويسعى الفريق للخروج من النفق المظلم والعودة للانتصارات.

 ويفتقد البنك الأهلي جهود محمود الجزار وناصر منسي بسبب الإيقاف بعد طردهما في المباراة الأخيرة أمام انبي  بينما يعود أحمد ياسين بعد انتهاء إيقافه.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده سمير جمال ومحمود عبد السميع ومعهم محمود رشدي حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المصرى البورسعيدى البنك الأهلي طارق سليمان حلمي طولان

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