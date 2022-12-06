الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف جهود النظافة ورفع 300 طن مخلفات بالمراكز

حملات النظافة
حملات النظافة

وجه اللواء عصام سعدئ، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة بجميع قرى ومراكز المحافظة لخلق بيئة صحية وآمنة خالية من الملوثات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واستعادة الشكل الحضاري للمدن والمراكز والقرى.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم رفع حوالي 300 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة ورفع قمامة من الشوارع والميادين والتجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية بمراكز ديروط والقوصية والبداري وصدفا وساحل سليم، موصيًا جميع العاملين بهذا القطاع في الوحدات المحلية والقري بتنظيم حملات توعية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي عن أضرار المخلفات وآثارها السلبية علي البيئة والصحة العامة.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم حملات نظافة ورفع قمامة وإزالة مخلفات من قرى مراكز ديروط والقوصية والبداري وصدفا وساحل سليم، وذلك تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى فتحى عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وخالد عويس  رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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الأماكن المخصصة البيئة والصحة العامة الشكاوي الحكومية الموحدة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف حملات النظافة رفع 300 طن مخلفات

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