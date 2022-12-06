الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: محور التعمير الجديد يفتح آفاقًا تنموية جديدة بالإسكندرية

النائب المهندس محمد
النائب المهندس محمد صبري

قال النائب المهندس محمد صبري، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور المشير فؤاد أبوذكري "محور التعمير" بمحافظة الإسكندرية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بشكل عام بمشروعات الطرق والكباري، وذلك لدورها المحوري والريادي في تنفيذ أهداف خطط التنمية العمرانية الشاملة، مما يترتب عليها أثر إيجابي في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتربط شرايين الاتصال بين كل محافظات الجمهورية.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، أن محور التعمير الجديد يعد نقلة نوعية من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بأكملها ويزيد من حيزها العمراني، لأنه يربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى كونه نقطة تحول لحركة المواطنين والتجارة في محافظة الإسكندرية وبالتحديد من وسط المدينة إلى غربها وامتدادًا إلى منطقة سيدي كرير في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن المحور الجديد أصبح شريانًا حيويًا جديدًا لا غنى عنه لأنه يربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وتابع: "محور التعمير سيسهم في الحد من الاختناقات المرورية والحد من الحوادث، حيث فصلت فيه حركة النقل والنقل الثقيل عن حركة السيارات الأخرى وله مردود إيجابي في توفير سيولة مرورية، والحد من الحوادث وخدمة مشروعات التنمية في الإسكندرية".

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن محافظة الإسكندرية لم تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية والمعيشية في تاريخها مثلما حدث في السنوات السبع الأخيرة الماضية، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، إذ يولي الرئيس السيسي أهمية قصوى لعروس البحر المتوسط.

افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الإسكندرية البحر المتوسط التنمية العمرانية الساحل الشمالى الطريق الدولى الساحلى

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