الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني يطالب بإصلاح هيئة التنمية الصناعية لحل أزمات المستثمرين

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

طالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإصلاح هيئة التنمية الصناعية التي اعتبرها تمثل عقبة أمام المستثمرين. 

وأضاف الطماوي، خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة خلال الجلسة العامة اليوم: "أتمنى أن الوزارة يكون عندها مردود في الشارع"، ولفت إلى أن طلب الإحاطة بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "الهيئات التابعة للوزارات غالبًا ما تكون عبء على الوزير بدل من العمل على جذب المستثمرين".

وقال: "المنظومة في هيئة التنمية الصناعية تحتاج إعادة نظر من أول فرد الأمن كأنه واقف ليعاقب المستثمر المصري أو الأجنبي الذي يتجرأ ويذهب ناحية باب هيئة التنمية الصناعية إزاي يتجرأ وييجي ناحية شبك الخدمات إزاي يتجرا وييجب يستثمر في مصر".

واختتم الطماوي: "هيئة التنمية الصناعة تحتاج التحول لهيئة جاذبة للسمتثمرين لو الرئيس مهتم بالصحة والتعليم لبناء الوطن مهتم أيضًا بالزراعة والصناعة ولن تستقيم الأمور إلا بتطوير هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة".

الهيئة العامة للتنمية الصناعية النائب ايهاب الطماوي هيئة التنمية الصناعية الدستورية والتشريعية التنمية الصناعية الشؤون الدستورية والتشريعية الزراعة والصناعة

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