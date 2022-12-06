بعد تصدر «دنيا بطمة» التريند من جديد.. مواقف أثارت بها الجدل

تصدر اسم الفنانة دنيا بطمة، التريند وعمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير بعد أن أثارت الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب اختلاف ملامحها دائما عما اشتهرت به في بدايتها.

وبالتزامن مع تصدرها التريند من جديد، نقدم لكم من خلال هذه السطور:

-كانت تصدرت دنيا بطمة التريند منذ ما يقرب من عامين بعد تغير شكلها كلياً، فكانت في بدايتها ظهرت نحيفة الوجه والجسد وذات بشرة سمراء اللون خلال اشتراكها ببرنامج "أراب أيدول"، واعتادت بطمة أن تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها التي كانت تلفت الأنظار، ولكن تغيرها بشكل كبير بدأ يظهر من خلال التحول الكبير في شكلها بعد أن زاد وزنها بصورة ملحوظة نتيجة حملها في ابنتها الثانية.

-وتصدرت دنيا بطمة أيضًا التريند عندما أنشأ شخص مجهول حساب عبر موقع الصور "إنستجرام" الذي تخصص بنشر فضائح مشاهير المغرب وتدمير حياتهم الأسرية والعملية، الذي يتابعه عدد كبير جدا من المتابعين المغاربة وأيضا عرب يقدر، وكان عددهم يصل لـ 20 مليون لتتوالى الأحداث، حيث قام بتوجيه الاتهام لبطمة بأنها هي من تدير الحساب وعقب شهور من محاكمتها، أعلنت في مؤتمر صحفي براءتها.

-عاشت دنيا بطمة العديد من الخلافات مع زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وكان أبرزها الأخبار التي نشرت حول تقدمها بشكوى ضده تتهمه فيها بالعنف وخيانة الأمانة والخيانة الزوجية، وقام الآخر بالرد وقال في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وزوجتي التي أعرفها لأكثر من 11 عامًا لا تقدم على هذه الدعوى أو الخطوة لأنه ليس هذا من أخلاقها ولا تربيتها".

-وكان آخرها منذ ما يقرب من شهرين، حيث ظهرت دنيا بطمة وهي تبكي في بث مباشر، وكشفت من خلاله عن تفاصيل أزمتها مع زوجها وطلبها الطلاق للشقاق، وقالت فيه إنها كانت تتعرض للعنف الجسدي والضرب على يد زوجها الذي وصفته بأنه كان سببا كافيا لطلب الطلاق للشقاق، كما أنها صرحت أن محمد الترك كان يشرب الخمر ويحرض على الدعارة حيث تواجد برفقة فتاة في منزله بغيابها، كما أنها اتهمته بالسرقة بعد أن أهدى الفتاة عطرها الخاص وخلخالها الذهبي.