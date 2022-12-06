تقديرا لدور المرأة.. محافظ قنا يكرم الأم المثالية على مستوى الإدارة المحلية

كرم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والتى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتنفيذا للقرار رقم 66 لاختيار الأم المثالية علي مستوي الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

كرم محافظ قنا، الأمهات المثاليات بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، حيث حصلت هدى فراج ابوالحسن على لقب الأم المثالية الأولى بالديوان العام، ونادية ابراهيم عبدالباري على لقب الأم المثالية الثانية علي مستوي الوحدة المحلية لمركز دشنا، وأمل أحمد على لقب الأم المثالية الثالثة بالديوان العام لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محافظ قنا، انه تم تشكيل لجنة مكونة من السكرتير العام رئيسا ، وعضوية كلا من مدير وحدة تكافؤ الفرص ومدير إدارة الحسابات، ومدير وحدة حقوق الانسان، ومدير وحدة السكان، ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل، وعضو ادارة العلاقات العامة، كما تم الاستعانة بأعضاء من الشؤن الاجتماعية، حيث تقدم 10 متسابقات من الامهات المثاليات وتم اختيار 3 امهات لاستيفائهم الشروط التي تنطبق عليهم وتشمل (تعليم الأم أثناء تربية الأبناء- المدة الزمنية للحالة الاجتماعية للام –عمل الام لزيادة مصدر دخل الأسرة- الإعاقة والمرض لاحد افراد الاسرة – حصول الأبناء على مؤهل فوق الجامعي –مستوى دخل الأسرة (الدخل المنخفض).

وأضاف الداودي، أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحقيق المساواة داخل المجتمع وتكافؤ الفرص.