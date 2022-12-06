الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 5 سنوات لشاب دهس طفلين بالشرقية

الحبس
الحبس

قضت محكمة أحداث منيا القمح بالشرقية، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة 5 سنوات لاتهامه بقيادة سيارته برعونة ودهس طفلين شقيقين، والتسبب في وفاة أحدهما.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية - توك توك -، ما أسفر عن إصابة كلٍ من ياسين محمود سعيد عثمان، تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبوسالم التجريبية بمشتول السوق، مقيم بمركز مشتول السوق، وشقيقه محمد، 11 سنة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال الطفلين دراجة بخارية (توك توك) في طريقهما إلى مدرستهما صباح يوم الحادث، صدمتهما سيارة مسرعة يقودها شاب برعونة، ما أسفر عن إصابتهما.

وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة بعد أيام من الحادث متأثرًا بإصابته، وجرى ضبط قائد السيارة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

شاب قيادة طفلين دهس

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وائل لطفي

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