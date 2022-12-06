المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ،رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، سامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 8823 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " محمد غ " إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 سبتمبر الماضى، بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، بقصد الاتجار والتربح وتوزيعه على عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.