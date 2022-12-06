الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في الهيروين بالشرقية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي ،رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، سامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 8823 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " محمد غ " إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 سبتمبر الماضى، بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، بقصد الاتجار والتربح وتوزيعه على عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

الشرقية الهيروين المشدد عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة

ضبط 4 أطنان لحوم قبل البيع بأزيد من السعر فى المنوفية

الكرملين يعلن شروط روسيا لتسوية الحرب الأوكرانية

«التوعية الأسرية والمجتمعية».. لقاء حوارى مفتوح بجامعة أسوان

أهالى مريض يتعدون على طبيب و4 ممرضين وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟