طرب وغناء أولى الفعاليات الفنية للقوافل الثقافية بشرم الشيخ

فى إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتحقيق العدالة الثقافية وتنمية الموهوبين والنابغين، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، استقبل قصر ثقافة شرم الشيخ، فعاليات القوافل الثقافية التى ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.

بدأت فعاليات القافلة بورشة تنمية مواهب فنية فى مجالات "الغناء والطرب" تدريب الفنان سعيد غيضان بمشاركة عدد من المواهب الفنية بمدينة شرم الشيخ، بهدف تنمية المهارات فى مجال الغناء والطرب ورعاية الموهوبين والنابغين، أعقبها تنفيذ ورشة أشغال مرأة بعنوان "ثوب المرأة البدوية - الجنع" تدريب ألفت محمود بمشاركة عدد من فتيات وسيدات جنوب سيناء، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية.

وفي سياق آخر؛ نظم نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر أسامة عبد العزيز أمسية شعرية استثنائية بحضور ابنة الإسكندرية الشاعرة "شيماء أبو سمرة" وأدار اللقاء القاصة عبير حسنى والتى رحبت بضيفة بالشاعرة والأدباء والشعراء من رواد وأعضاء النادى، وأكدت حرص النادى على استقطاب المواهب الحقيقية، وإفراد مساحة من الضوء والاحتفاء بتجاربهم وكتابتهم الشعرية.

وفى البداية قدم الشاعر أسامة عبد العزيز التحية والتقدير بالحضور وألقى كلمة ترحيبية للشاعرة ونبذة عن مشوارها الأدبى فهى أمين قطاع الثقافة بإقليم غرب إسكندرية حزب مصر القومى، مقدمة برامج فى قناة مصر الحياة والحدث، وتم تكريمها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بالديوان الأول "هنرش ميه" عام 2020، حاصلة على العديد من شهادات التقدير من عدة كيانات أدبية وثقافية، وحاصلة على المركز الثانى فى مسابقة نادى أدب التذوق عام 2019، وحاصلة المركز الرابع من جمعية إبداع الثقافية فى الموسم الأول، حاصلة على المركز الثانى فى مسابقة شاعرة مصر الأولى، حاصلة على المركز الخامس فى مسابقة ايسم فيالة (نص وطنى) عن نص "دق الهون"، حاصلة على المركز الثانى فى المسابقة الأدبية لاقليم غرب ووسط الدلتا 2021.

وأعقبه إلقاء الشاعر شيماء أبوسمرة العديد القصائد من ديوان "هنرش مية"، كما تبادل الأدباء من أعضاء ورواد النادى إلقاء قصائدهم المتنوعة، وغيرهم من أعضاء ورواد النادى و ايمانا بدور نادى الأدب فى دعم المواهب الأدبية شارك بالأمسية عدة مواهب أدبية منها.