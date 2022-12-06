الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 معلومات عن مشروعات تطوير النقل البحري بالإسكندرية

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

تعمل وزارة النقل فى الوقت الحالى على أن تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك من خلال ميناء الإسكندرية الكبيروالذي يتيح إمكانية التعامل مع كافة الانشطة والخدمات اللوجيستية المتطور لخدمة حركة التجارة العالمية. 

وتسلط "الدستور" الضوء على أبرز المشروعات التي يتم العمل بها خلال تلك الفترة فى ميناء الإسكندرية ومنها:

-محطة تحيا مصر متعددة الأغراض (55 - 62) والتي يبلغ أطوال أرصفتها 2500 متر بعمق 17.5 متر.

- محطة رصيف الأخشاب والغلال (85/ 3) بطول 433 مترا وعمق 1505 أمتار.

-محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة (رصـيـف 100) بطول أرصفة 1680 مترا وغاطس 18 مترا.

-محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف يبلغ 1150 وغاطس15.5 متر.

-محطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 مترا.

-حواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم التخطيط و التصميم للمشروع وعمل النمذجة الهيدروديناميكة بواسطة مكتب أرتيليا الفرنسي وبالتنسيق مع قيادة القوات البحرية، وتم البدء في التنفيذ ليشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لكافة الأنشطة المخططة لميناءالإسكندرية الكبيرة.

-المنطقة اللوجيستية المتكاملة بحوض المتراس بمساحة 273 فدان.

وكان قد قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة سكك حديد مصر بدأت سنة 1854 وكان أول خط فى هذه الشبكة هو ( القاهرة / الإسكندرية) بطول 208 كم ثم خطى أبوقير بطول 1,7 كم و رشيد / المعمورة بطول 66 كم ثم خط (إمبابة / الاتحاد / القبارى) بطول 227 كم لخدمة الركاب والبضائع بنطاق محافظة الإسكندرية، وفى ضوء خطة تطوير خطوط النقل السككى التى تخدم محافظة الإسكندرية والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية لخطي (القاهرة / الإسكندرية) و(بشتيل / الاتحاد / القبارى) وتحويل خط أبوقير إلى مترو كهربائى، وتطوير ترام الرمل، بالإضافة إلى إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة– الإسكندرية– مطروح).

في ٦ معلومات تعرف على مشروعات النقل النقل لتطوير ورفع كفاءة النقل البحري بالإسكندرية البحري بالاسكندرية النقل البحري بالإسكندرية معلومات تعرف على مشروعات النقل لتطوير ورفع كفاءة النقل البحري بالإسكندرية ورفع كفاءة النقل البحري بالإسكندرية وزارة النقل فى الوقت الحالى على أن تصبح

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