4 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 4 عمال بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى، أمام مركز العدوة.



تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف، والفحص تبين إصابة كل من: أحمد عبد الوهاب حمودة 25 عاما، حمدى محمود حمدى 33 عاما، محمد عبد الناصر 26 عاما، عاصم أحمد حمدى 27 عاما، جميعهم عمال من محافظة سوهاج.



تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزى لتلقى العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وجروح وكسور بأنحاء الجسم.

ورجحت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأنتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسير الحركة بالطريق.

والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.