الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جلسة نقاشية حول قطاع الأسماك المصري في معرض «فوود أفريكا»

الجلسة
الجلسة

تواصلت فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات «فوود أفريكا» في دورته السابعة والمنعقدة تحت رعاية وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان "قطاع الأسماك المصري وفرص النمو".

شارك في الجلسة النقاشية التي أدارها تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، كل من هاني المنشاوي رئيس شركة سمر مون، وأحمد ماعن المدير التنفيذي لشركة بايتس للصناعات الغذائية، والسيد محمود رئيس شركة بورسعيد ستار، والدكتور شريف شمس الدين خبير واستشاري المزارع السمكية، والدكتور هاني السلاموني عضو مجلس إدارة شركة إنرووت للاستشارات التنموية، والدكتورة مروة لطفي مدير إدارة الرقابة على الأسماك بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب حضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الأسماك والصناعات الغذائية.

وقال هاني المنشاوي إن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة للتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وهو الأمر الذي ساهم في زيادة إنتاجها من الأسماك والذي يقترب من 3 مليون طن.

من ناحيتها، قالت الدكتورة مروة لطفي إن الهيئة تنفذ استراتيجية عمل جديدة بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الأسماك بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المنتجات وزيادة قيمتها.

وأشارت إلى أنه جار حالياً وضع آليات تطوير سفن الصيد لمراعاة معايير الجودة وحفظ الأسماك سواء المنتج للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وبدوره أشار الدكتور هاني السلاموني إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لزيادة معدلات التصدير، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص للارتقاء بهذه الصناعة المهمة.

وطالب السلاموني بضرورة تدريب الصيادين على نظم تداول وفرز الأسماك لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية المتاحة خصوصا في ظل وجود 11 بحيرة كبيرة بمصر فضلاً عن البحرين الأبيض والأحمر.

وطالب السيد محمود بضرورة الاهتمام بتصنيع التونة في مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة وأنها تدخل في العديد من الصناعات مثل استخراج زيت الأوميجا والذي يستخدم في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل.

استزراع السمكي الاستزراع السمكي التصديري للصناعات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية التنفيذي

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وائل لطفي

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