الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شوارع دمياط تغرق فى مياه الأمطار

أمطار
أمطار

شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار، ما تسبب في غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيًا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل وشفط المياه.

عقد العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعًا بلجنة إدارة الأزمات بالشركة بعضوية رؤساء القطاعات الفنية؛ وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة باستعدادات الشركة لمواجهة أى أزمات أو كوارث متوقعة، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المتوقعة مستقبلًا خلال موسم الشتاء والوقف التام على مدى جاهزية المعدات والمركبات والاستعداد التام وكفاءة الإجراءات والخطط الموضوعة  لمجابهة أية أزمات طارئة، ومناقشة خطط تمركز المعدات والمركبات فى المناطق الساخنة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار القادمة.

امطار دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط شوارع

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