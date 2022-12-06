الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الليلة.. البرتغال تواجه سويسرا بثمن نهائى المونديال ورونالدو يسعى لمعادلة إيزيبيو

رونالدو
رونالدو

يلتقي اليوم منتخب البرتغال بنظيره منتخب سويسرا، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022؛ في التاسعة مساءً على ستاد لوسيل.
ويتطلع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل التأهل للدور ربع النهائي والذي غابوا عنه خلال آخر 3 نسخ من البطولة، إذ كانت آخر مشاركة للبرتغال في ربع النهائي بعام 2006، والتي احتل فيها المنتخب البرتغالي المركز الرابع.

فيما يغيب منتخب سويسرا عن الدور ربع النهائي منذ نسخة عام 1954، وتأهل لدور الـ16 في نسخ أعوام 1994، 2006، 2014، 2018.

ويسعى كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي لاستعادة حاسته التهديفية، والدخول في المنافسة على صراع هدافي البطولة؛ وكذلك معادلة رقم إيزيبيو القياسي بالوصول للهدف التاسع في المونديال، خاصة في ظل حالة التألق التي يعيشها خصمه التقليدي ليونيل ميسي، والذي سجل 3 أهداف ووصل للهدف التاسع في مسيرته بمشاركات كأس العالم.

ويتطلع منتخب البرتغال للوصول لأفضل حالة فنية والتأهل في أقوى مستوى له، خاصة أن لديه مواجهة قوية مرتقبة في الدور ربع النهائي أمام المنتخب الإسباني والذي يعد الطرف الأقرب للتأهل في مواجهة المنتخب المغربي. 

وتضع جماهير سويسرا آمالها على شاكيري في تحقيق حلمها بالصعود لدور الثمانية في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة التي جرت على الملاعب السويسرية عام 1954.

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لدور الـ16 في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

وسبق أن التقا المنتخبين في 25 مباراة، انتصرت سويسرا في 11، مقابل 9 انتصارات للبرتغال، و5 تعادلات بينهما.

منتخب البرتغال منتخب سويسرا كأس العالم قطر 2022 مباراة البرتغال وسويسرا

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