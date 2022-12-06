غدًا.. محاضرة عن «العملات الرقمية وأساسيات الأمن المعلوماتى» بالأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، محاضرة بعنوان "العملات الرقمية وأساسيات الأمن المعلوماتى"، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ومقررها المهندس زياد عبد التواب، في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، بقاعة المجلس.

من المقرر أن يلقي المحاضرة المهندس وليد حجاج خبير وباحث في أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment

وفي سياق آخر؛ أعلنت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الشاعر أحمد سويلم، عن الفائزين في مسابقة الشعرية لشباب الشعراء التي تنظمها اللجنة، وتتضمن فرع (ديوان شعر الفصحى)، فرع (ديوان شعر العامية)، وتسلم الفائزون الجوائز أمس الإثنين، وذلك بمقر المجلس.

وفاز في فرع شعر الفصحى، المركز الأول الشاعر أحمد جمال مدني عن ديوانه "قبعة المهرج"، المركز الثاني الشاعر عمرو أحمد حسن عبد الحميد البطا عن ديوانه "متون مؤقتة"، المركز الثالث الشاعرة ياسمين صلاح عبد الرحيم حسين عن ديوانها "سبعة أقوال لحق واحد".

أما في فرع شعر العامية، فاز الشاعر على محمد أبو المجد محمد عن ديوانه "رقص من غير مغني"، المركز الثاني الشاعر منى رؤوف محمد رمضان النادي عن ديوانه "رمادي صريح"، المركز الثالث الشاعر أحمد مجدي أحمد أبو حسين عن ديوانه "فن بسبع أرواح".

يذكر أن لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة أغلقت باب التقدم للمسابقة يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع، المركز الأول عشرة آلاف جنيه، المركز الثاني سبعة آلاف جنيه، والمركز الثالث خمسة آلاف جنيه.

وتضمنت شروط المسابقة: ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما فى تاريخ التقدم للمسابقة، ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل، أن يكون الديوان المقدم غير منشور ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة، ألا يكون الديوان المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.