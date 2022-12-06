الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7 قتلى جراء انفجار شمالى أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء في انفجار سيارة تقل موظفين في شركة نفط بشمال البلاد.

وأوضح محمد عاصف وزيري، المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي: "وقع انفجار اليوم في حوالي الساعة السابعة صباحا في بلخ في حافلة لموظفي شركة نفط"، مضيفا أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، فيما قال وزيري إن الشرطة تتحرى الأمر وتبحث عن الجاني.

ويوجد في إقليم بلخ أحد الموانئ الجافة الرئيسية في أفغانستان ببلدة هايراتان القريبة من الحدود مع أوزبكستان والتي تربطها طرق وسكك حديدية بآسيا الوسطى.

انفجار بلخ أفغانستان الشرطة الأفغانية نفط هايراتان

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