الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن سيحسم قرار الترشح لولاية ثانية بعد رأس السنة

بايدن
بايدن

ذكر رون كلاين كبير موظفي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن بايدن سيتّخذ قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد فترة قصيرة من بدء العام الجديد.

وقال كلاين في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لـ "وول ستريت جورنال": "إن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته في سن الثمانين، ويعد بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته".

وأضاف "كلاين" الذي يعد من بين أرفع الشخصيات في واشنطن التي تعلّق على المسألة في مقابلة بثّتها "وول ستريت جورنال" أنه يعتقد أنه "ينوي الترشح".

وتابع "أسمع من العديد من الديمقراطيين في أنحاء البلاد بأنهم يريدون بأن يترشح.. لكن الرئيس سيتّخذ هذا القرار، بحسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع بأن يكون قراره أنه سيقوم بذلك (أي سيترشح)".

وحاليا، يعد دونالد ترامب المرشّح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024، فيما ألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشّح مجددا بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحا، قائلا إنه "يحترم المصير إلى حد كبير".

وفي التاسع من نوفمبر، بعدما حقق الديمقراطيون نتائج جيّدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية، قال إنه "ينوي الترشّح مجددا" لكنه سيؤكد الأمر "مطلع العام المقبل".

رون كلاين كبير موظفي الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار الترشح ولاية ثانية الولايات المتحدة رأس السنة

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