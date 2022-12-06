المونيتور الأمريكى: العلم المصرى حاضر فى ملاعب المونديال بقطر بفضل جملة «صنع فى مصر»

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن العلم المصري حاضر في ملاعب المونديال بقطر بفضل جملة "صنع في مصر" على الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أن مصر تأمل في التوسع عالميا في هذا المجال، حيث أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشركة المصرية المشاركة في تصنيع كرة القدم الرسمية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

جاء تصريح مدبولي خلال اجتماع عقد في 22 نوفمبر الماضي مع ممثلي شركة Forward Egypt لتصنيع المعدات الرياضية.

وأكد مدبولي أن المصنع يعد نقطة انطلاق مناسبة لإنشاء مدينة صناعية على الأراضي المصرية لتصنيع المنتجات الرياضية العالمية.

والكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من تصميم شركة Adidas وصُنعت بواسطة Forward Egypt.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في وقت سابق أن "الرحلة" سيكون اسم الكرة.

“الرحلة” هي الكرة الأولى في تاريخ بطولة كرة القدم التي تصنع بالأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وفي الداخل، يحتوي على مستشعر حركة يرسل البيانات من خلال تقنية شبه آلية لاكتشاف حالات التسلل. تساعد البيانات المسجلة عبر الكرة أيضًا في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها أيضًا إلى غرفة التحكم.

وقال أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt ، لـ"المونيتور": "يقع المصنع في مدينة الروبيكي شرق القاهرة، وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف متر مربع، توظف 600 عامل مصري صنعوا كرة كأس العالم ".

وقال: "تم تدريب العمال المصريين لمدة شهرين في باكستان قبل بدء عملية التصنيع".

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على خبراء باكستانيين وممثلين عن شركة أديداس العالمية.

وأوضح أن المصنع المصري يستورد التكنولوجيا والآليات من باكستان بالتنسيق مع شركة أديداس، لافتًا إلى أن مصر تستهدف إنتاج نحو 3.5 مليون كرة قدم سنويًا.

وسيحتاج FIFA إلى حوالي 6000 كرة خلال مباريات كأس العالم، وأوضح النبوي أن مصر ستكون قادرة على تصنيع 1500 كرة هذا العام.

وأضاف: "تعمل الشركة المصرية على توسعها المستقبلي على مرحلتين لدمج إنتاج الأحذية والملابس الرياضية لشركة أديداس".

وقال هشام السيد، العضو المنتدب لشركة Forward Egypt، إن الشركة المصرية تمتلك 15 مليون دولار من رأس المال الأولي واستثمارات مصرية بحتة.

وأضاف لـ"المونيتور": “إن الشركة بدأت العمل في مشروع تصنيع كرة كأس العالم العام الماضي، وأنها أجرت محادثات مع الشركة المصنعة الأولى في باكستان قبل أن تبدأ عملية التصنيع في فبراير”، مشيرًا إلى أنها بدأت بالفعل في تسليم الدفعات الأولى من كرات كرة القدم المشاركة في كأس العالم اعتبارًا من منتصف نوفمبر.

وأوضح السيد أن Forward Egypt تسلم المنتج لشركة Adidas التي تقوم بالتوزيع، لافتا إلى أن المصنع سيواصل عمله حتى بعد انتهاء البطولة حيث إن الاتفاق مع شركة أديداس كان قائمًا على تسويق الإنتاج المصري في الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن المصنع يبيع المنتجات لشركة أديداس بالعملة الأمريكية وليس بالعملة المصرية.