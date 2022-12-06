الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق فى مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد.. والدفع بـ 4 سيارات للسيطرة

حريق في مخزن قطع
حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب في مخزن لقطع الغيار، وذلك قبل أن يلتهم عدد من المخازن المجاورة.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في مخزن بداخله قطع غيار للسيارات بمنطقة القابوطي الجديد، جنوب المحافظة.

وعلى الفور جرى الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، ووصل الفريق خلال دقائق، والنيران تتصاعد بكثافة من داخل الشونة، وتكاد أن تحرق الشون المجاورة والتي بداخلها كميات كبيرة من بضائع السيارات وقطع الغيار.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة علي السنة اللهب، وجري تبريد الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، وتمثلت الخسائر في مخزن واحد بداخلة عدد من قطع غيار السيارات.

الإجراءات القانونية

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن النيابة العامة التحقيق.


وفي شأن آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في ثلاث خزانات للمياه أعلى برج سكني بشارع محمد علي.

 

وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغا من الأهالي يفيد بتصاعد نيران وادخنة كثيفة، من أعلى برج سكني في شارع محمد علي.


وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وذلك للسيطرة على السنة اللهب، قبل أن تلتهم البرج السكني والوحدات السكنية، وتؤثر على حياة المواطنين.


وصلت سيارات الحماية المدنية والنيران تتصاعد بكثافة من أعلى برج سكني، وتبين أن مصدر النيران هو 3 خزانات أعلى البرج السكني، وأن الحريق نتيجة ماس كهربائي في موتور للمياه.


وتمكنت الحمايه المدنيه عن طريق سيارتي اطفاء من السيطرة على السنه اللهب، وتبريد الحريق لاخماد مفعول الأدخنه، وضمان عدم اشتعال النيران مرة أخري، وحماية أرواح المواطنين من الخطر.

 

الإجراءات القانونية

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
حريق في مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد
إدارة الحماية المدنية الاول اشتعال النيران إدارة الحماية المدني التحقيق إطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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