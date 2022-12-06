الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 8310 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

مواد غذائية منتهية
مواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين، من ضبط شركة مواد غذائية بدائرة مركز دمنهور، بحيازة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية استعدادا لبيعها بالاسواق وذلك من أجل تحقيق أرباح مالية غير شرعية.

 

وتلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين قد بلاغا من العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بورود معلومات بقيام احد شركات المواد الغذائية بدمنهور  بحيازة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية استعدادا لبيعها بالأسواق تم تشكيل حملة وضبط 8310 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن  3120 عبوة حلاوة طحينية و2840 عبوة طحينة و75 لانشون و30 عبوة بقسماط و120 عبوة بسبوسة وكذلك 2124 عبوة عصير أطفال جميعهم منتهين الصلاحية داخل أحد المخازن بناحية مركز دمنهور وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

 

يأتي ذلك بناءً على تعليمات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين وتوجيهات اشرف عبد الحميد وكيل المديرية وتحت إشراف سميرالبلكيمى مدير الرقابة التموينية بالمديرية و محمد بركات مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة.

 

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

من ناحية أخرى أكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذالك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى وكذلك متابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين.

إستمرار الحملات المكبرة أحمد خلف المواد الغذائي رئيس مباحث التموين دمنهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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