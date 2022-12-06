انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بكرداسة

قررت النيابة العامة فى الجيزة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعتمدية بدائرة مركز كرداسة.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع أحمد فؤاد الحكيم بمنطقة المعتمدية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أحمد فؤاد الحكيم بمنطقة المعتمدية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.