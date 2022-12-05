الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لاعبو منتخب البرازيل يدعمون بيليه بعد اكتساح كوريا الجنوبية فى المونديال

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

قام لاعبو المنتخب البرازيلي، بدعم الأسطورة بيليه، إثر الوعكة الصحية التي يمر بها في الوقت الحالي.

ونُقل بيليه لمستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساوباولو البرازيلية، حيث أشارت تقارير إلى أنه يُعاني من وعكة صحية، حيث يرفض جسده العلاج الكيميائي، فيما نفى اللاعب وعائلته تدهور حالته الصحية، مؤكدين أنه يقوم ببعض الفحوصات فقط ليس إلا.

وعقب نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، أتى نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، بشعار وُضع عليه اسم بيليه وصورته، ووقف خلفه لاعبو منتخب البرازيل ملتقطين الصور التذكارية، في رسالة دعم للأسطورة البرازيلية في مرضه.

وكان بيليه قد شُخص بالإصابة بورم سرطاني في القولون العام الماضي، وخضع لعملية جراحية ناجحة لإزالته.

وتأهل منتخب البرازيل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، ففي المباراة التي جمعتهما على ستاد 974 ضمن منافسات دور الـ16.

وضرب منتخب البرازيل موعدًا مع منتخب كرواتيا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

البرازيل كوريا الجنوبية كأس العالم 2022 بيليه نيمار

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وائل لطفي

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لاعبو منتخب البرازيل يدعمون بيليه بعد اكتساح كوريا الجنوبية فى المونديال

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