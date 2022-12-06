الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى قلب: الحزن يؤدى للوفاة

الحزن
الحزن

قال حازم خميس، استشاري أمراض القلب، إن٦٠٪ من المصابين بجلطات الشريان التاجي من هم أقل من ٤٠ عاما وذلك بسبب السلوك المعيشي والغذائي الخاطيء. 

 

السكتات القلبية 

وأكد الدكتور حازم خميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ما يقال بشأن تناول حبوب السيولة بعد الأربعين عام لتجنب مخاطر التجلطات أمر ليس له أساس علمي على الإطلاق، حيث أصيب الكثير من المواطنين بنزيف حاد نتيجة هذه التعامل الخاطيء مع أدوية السيولة.

 

أدوية السيولة ومخاطرها 

وأضاف خميس في حديثه أنه يجب تحصين الجسم من السكتة القلبية والجلطات من خلال الكشف الدوري لمعرفة نسبة الدهون بالجسم، معرفة معدل السكر والضغط، حيث ارتفاع معدل الكوليسترول يزيد فرص الإصابة بالأمراض وبخاصة الجلطات الشريانية، معبراً: "نسب وفاة الرجال بتحلط الشرايين أربعة اضعاف السيدات".

 

وأشار إلى أنه عندما يحدث انخفاض في معدل الدم تقل فرص الإصابة بجلطات المخ بنسبة كبيرة، معبراً: "ناس كتير ماتت بالسيولة أكثر من اللي ماتو بكورونا".

 

وأوضح أن الحزن الشديد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب ومن ثم الوفاة، ولهذا الانفعال بالحزن أو الفرح بصورة كبيرة يؤدي إلى الوفاة.

حازم خميس أمراض القلب القلب المكسور مساء دى ام سى جلطات القلب

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