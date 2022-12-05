الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى يرد على أكاذيب الإرهابي أسامة جاويش حول حدائق المنتزه

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل منذ فترة، عن تدمير منطقة وحدائق المنتزه بالإسكندرية؛ تحت مُسمى أعمال تطوير المنطقة. 

أكاذيب أسامة جاويش حول حدائق المنتزه

قال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبرفضائية "صدى البلد" إن الإرهابي أسامة جاويش كتب عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) إنه تم رصد “ربع مليار جنيه مصري لبناء قصر في منطقة المنتزه، فيما قال حمزة زوبع نفس الجملة عبر تويتر أيضًا؛ وده سكريبت متوزع عليهم علشان يشنوا حملة مُضلّلة، من خلال ميليشيات إلكترونية”. 

وتابع “هناك سكريبت بيتوزع على كل اللجان الإلكترونية؛ لكتابة الأكاذيب والضلال ده؛ وكل يوم بيتفضحوا لأن عمرهم ما قالوا حاجة صح إطلاقًا؛ إنما أكاذيب زي الإسكريبت اللي بيوزعوه ده”.

وعرض أحمد موسى مشهد جوي لتطوير منطقة المنتزه؛ والتي دحضت الأكاذيب التي تم ترويجها قبل ذلك؛ حيث يستهدف تطوير المنتزه جذب 5 مليون سائح، ويوجد به جراج متطور، مشيرًا إلى أن هناك من كان يستغيث حين بدأت الدولة أعمال التطوير؛ لأنه لم يكن على علم بالمجهود الكبير الذي قامت به الدولة في هذه المنطقة. 

وطالب موسى المواطنين بالتروي قبل الانسياق خلف الشائعات؛ لأن هناك من يستهدف الدولة بمثل هذه الأكاذيب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المنتزه ملكًا لكل المصريين.

وتابع “المكان ده هيكون مزار سياحي، متظلموش البلد قبل ما تشوفوا لأن التطوير ده هيخدم الناس، وقصر السلاملك التاريخي تم تطويره زي ما قالت هيئة الآثار”. 

أحمد موسى حدائق المنتزه أسامة جاويش الإسكندرية تطوير المنطقة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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