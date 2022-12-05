رابح صقر يستقر على موعد طرح أغنيته الجديدة «الوعد»

يواصل النجم السعودي رابح صقر طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “الصقر 22”، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “الوعد”.

واستقرت شركة “روتانا” المنتجة لألبوم النجم رابح صقر على موعد طرح أغنيته الجديدة “الوعد” وذلك يوم 12 ديسمبر الجاري ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وطرح رابح صقر مؤخرا أغنية جديدة تحمل عنوان "الجهات أربعه"، وذلك على يوتيوب، وهي من كلمات الامير د سعود بن عبدالله، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس.