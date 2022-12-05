الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عاشور: مشروعات بشاير الخير ترفع من مستوى معيشة المواطن

مشروعات بشاير الخير
مشروعات بشاير الخير

قال محمد سامي عاشور، مدير مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتنفيذ مشروع بشاير الخير 1 في  2015، ويعد هذا المشروع الحالي بمثابة المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن يمتد هذا المشروع بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة حتى 12 مرحلة.

تحسين مستوى المعيشة 

أكد عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشروعات بشاير الخير ترفع من مستوى معيشة المواطن، ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد وتصنيف البلد في ملف تطوير العشوائيات.

مشروعات بشاير الخير 

وتابع أن مشروعات بشاير الخير تشمل الكثير من القطاعات والملفات التي تتمثل في مدارس للتعليم الأساسي، ملاعب، وأماكن مخصصة لانتظار السيارات.

محمد سامي عاشور بشاير الخير 2 الحياة اليوم الحياة لبنى عسل

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